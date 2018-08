Forti temporali su gran parte Umbria

Forti temporali stanno interessando gran parte dell'Umbria.

La pioggia, a tratti anche di forte intensità, sta cadendo da Perugia a Terni e in tutte le altre principali città della regione. In particolare nella zona di Foligno, Spoleto e nell'Orvietano. Provocando anche qualche disagio alla circolazione stradale.

Il picco massimo del maltempo per la giornata odierna, stando alle previsioni meteo del centro funzionale della Protezione civile regionale, è atteso tra la fine della mattinata e il primo pomeriggio. Temperature massime segnalate in sensibile diminuzione.