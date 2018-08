Oltre 50 interventi vigili fuoco per maltempo

Sono stati oltre una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco in Umbria per i danni provocati dalla pioggia, a tratti intensa, che ha interessato gran parte della regione, provocando soprattutto la caduta di rami e alberi. Nessun problema per le persone.

Nel perugino la maggior parte delle chiamate, 35 complessivamente, sono arrivate dalle zone di Foligno, Spoleto e Todi.

Nel ternano - 21 le richieste d'intervento - il maltempo ha colpito in particolare l'amerino e l'orvietano. Non si sono comunque registrate criticità particolari sul fronte operativo.