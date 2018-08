Successo per eventi ferragosto a Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 13 AGO - "Vedere ogni sera piazza San Benedetto piena di gente per seguire gli eventi dell'estate nursina è un segno evidente di come Norcia sia sulla via giusta della rinascita post sisma": a dirlo, all'ANSA, è il sindaco Nicola Alemanno, commentando il successo degli spettacoli che ogni giorno animano la cittadina a ridosso del Ferragosto.

"La maggior parte della gente presente in questi giorni sono turisti o oriundi che ritornano nei giorni di vacanze anche grazie al fatto che molte seconde case con lievi sono tornare ad essere abitate, sia nel centro storico che soprattutto nelle piccole frazioni meno colpite", spiega Alemanno.

Per la sera di Ferragosto ad esibirsi davanti alla Basilica di San Benedetto sarà il cantante Marco Masini. "Ma hanno riscosso grande successo - dice ancora Alemanno - anche tutti gli appuntamenti che fin qui si sono succeduti. Molto apprezzato è stato il tributo agli Abba e lo spettacolo equestre di sabato pomeriggio che ha regalato delle bellissime suggestioni".