Sospesi lavori su frana per residuati bellici

Sospesi dall'Anas in seguito al ritrovamento di due residuati bellici i lavori di ripristino della strada statale 73 bis "di Bocca Trabaria" interessata da una frana nella zona di San Giustino Umbro. Smottamento che ha gravemente danneggiato la carreggiata, causandone lo scivolamento verso valle.

Dopo il ritrovamento degli ordigni, l'Anas - è detto in una sua nota - ha però sospeso in via cautelativa i lavori e attivato, su disposizione della prefettura di Perugia, le procedure necessarie per la messa in sicurezza dell'area e la rimozione. Operazione per la quale interverrà il Genio Pionieri dell'esercito.

L'Anas ha annunciato che prima della ripresa dei lavori l'area verrà controllata "approfonditamente" con specifiche attrezzature.