Regione, Di Maio intervenga per Leolandia

(ANSA) - PERUGIA, 13 AGO - Un "intervento urgente" affinché non sia messa in forse la possibilità di realizzare il parco "Leolandia" nel territorio di Narni, progetto presentato nell'ambito del piano di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi complessa Terni-Narni, è quanto chiede il vicepresidente della Regione Umbria e assessore allo Sviluppo economico, Fabio Paparelli, in una lettera al ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. Con essa sottolinea la "valenza strategica" dell'investimento per "l'occupazione e la crescita del territorio".

Nella lettera, che - riferisce la Regione - è stata trasmessa anche ai parlamentari umbri, Paparelli chiede "un'iniziativa che possa dotare adeguatamente strumenti di politica industriale efficaci come i contratti di sviluppo delle necessarie risorse, con riferimento alle aree del centro-nord, consentendo anche al progetto di Leolandia di accedere quanto meno alla fase istruttoria prevista dalle procedure per la valutazione del merito tecnico". (ANSA).