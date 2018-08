Oltre 1,3 milioni promozione vino umbro

Per la promozione del vino umbro nei Paesi extraeuropei in arrivo oltre 1,3 milioni di euro a sostegno dei progetti che verranno presentati da produttori di vino, Consorzi di tutela, organizzazioni, soggetti pubblici con esperienza nel settore: su proposta dell'assessore all'Agricoltura, Fernanda Cecchini, la Giunta regionale ha avviato le procedure per l'attivazione della presentazione delle domande di aiuto a valere sulla campagna 2018-2019 della "Organizzazione comune mercato vitivinicolo - Promozione sui mercati dei Paesi terzi".

Fondi destinati - spiega l'assessore - ai vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette, vini spumanti di qualità e quelli con l'indicazione della varietà. "Risorse significative - sottolinea Cecchini - per continuare nello sforzo che istituzioni e mondo del vino stanno facendo per aumentare la notorietà e la commercializzazione del vino umbro sui mercati esteri, facendo leva sulla sua qualità e sui valori del territorio in cui viene prodotto".