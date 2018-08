Migliora donna coinvolta in incidente

(ANSA) - PERUGIA, 13 AGO - Trasferita dall'Unità di terapia intensiva cardiologica al reparto di degenza dell'ospedale di Perugia la donna che era rimasta coinvolta la settimana scorsa in un tamponamento sulla E45 nei pressi di Umbertide.

La paziente è stata sottoposta anche a un intervento. Come riferisce l'Azienda ospedaliera di Perugia, il direttore della struttura di cardiochirurgia, professor Temistocle Ragni, ha sottolineato "il tempismo messo in atto dalla macchina organizzativa in situazioni di emergenza". "Una sinergia formidabile - ha aggiunto -, iniziata già nelle prime fasi di soccorso, con il contributo costante di tutte le discipline e con l'apporto straordinario di cardioanestesisti e infermieri di sala operatoria". (ANSA).