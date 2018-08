Comunità Incontro, no a ogni tipo droga

(A"In questo quarto anno dalla scomparsa di don Pierino vogliamo lanciare un messaggio chiaro ai giovani, 'No ad ogni tipo di droga perché la droga è morte'. In questa giornata vogliamo ancora una volta ricordare le parole del Don, 'No alla liberalizzazione o legalizzazione delle droghe, ma liberi dalle droghe e no le droghe libere'. Noi continueremo a dire no ad ogni forma di droga perché uccide, oltre a chi ne fa uso, le famiglie": così Giampaolo Nicolasi, responsabile di struttura della Comunità Incontro Onlus Molino Silla di Amelia, prima della messa celebrata da don Stefano Giaquinto.

Oltre settecento le persone presenti all'auditorium tra ragazzi ospiti, genitori, amministrativi e amici di Molino Silla.

"Condividiamo il messaggio lanciato ieri dal Papa - ha detto ancora Nicolasi - e vogliamo che i giovani non perdano mai la speranza di sognare e soprattutto di lottare contro le tentazioni come ad esempio la droga che è solo cultura di morte".