A Norcia don che diffonde Vangelo su Fb

A Norcia arriva il prete che ama lo "spartan race", cioè correre in percorsi che si usano per gli addestramenti militari, che canta le canzoni di Vasco Rossi e diffonde il Vangelo su Facebook. E oltre che dal crocifisso non si separa mai dalla sua Vespa 50 Special anni Settanta, rigorosamente gialla. Si chiama don Davide Tononi, bresciano di 33 anni, da circa due parroco di Turrita di Montefalco, ma dal prossimo 22 settembre si prenderà cura delle anime nursine.

A volere questo parroco "vulcanico" tra le macerie della Valnerina è stato l'arcivescovo di Spoleto-Norcia, monsignor Renato Boccardo, con una motivazione precisa. "C'è una comunità che deve essere ricostruita", racconta all'ANSA don Davide. Che non fa mistero di essere rimasto "sorpreso dal trasferimento".

"Non me l'aspettavo - dice -, ma poi ho capito la motivazione e ora sono pronto per questo nuovo incarico che affronterò con lo spirito di sempre e soprattutto con l'obiettivo di costruire rapporti schietti con la comunità".