Sconti per chi in treno Cascata Marmore

Con Trenitalia alla Cascata delle Marmore. Chi utilizzerà i treni regionali per raggiungere la frazione, oppure Terni, potrà usufruire di uno sconto del 30% sul biglietto di ingresso (7 euro invece di 10), del 20% sulle visite guidate e del 10% sul primo acquisto nei bookshop, limitatamente alla linea di prodotti del gestore del parco.

Per usufruire delle offerte, valide dal 13 agosto, basterà presentare un biglietto regionale Trenitalia - è detto in una sua nota - con destinazione Marmore (o Terni) con la stessa data del giorno della visita. Potranno beneficiare delle agevolazioni anche i possessori di abbonamento regionale e sovraregionale, con origine o destinazione in una qualunque stazione dell'Umbria. L'offerta è valida fino al 31 dicembre 2019.