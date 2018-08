Incendio in bosco a Pietralunga

Un incendio piuttosto vasto ha interessato un bosco in località vocabolo Corniole, a Pietralunga. Nella zona si trovano anche alcune case ma non vengono segnalati problemi per le persone.

Per circoscrivere il focolaio sono intervenuti i vigili del fuoco da Gubbio e da Perugia insieme alla squadra antincendio boschiva. Al lavoro anche personale dell'Agenzia forestale regionale. (ANSA).