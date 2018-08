Bernardi, 50 anni e guardo avanti

(ANSA) - PERUGIA, 11 AGO - Cinquanta anni, appena compiuti, e tanti successi sulle spalle, ma non chiamatelo "mister secolo": per Lorenzo Bernardi, immagine della pallavolo italiana, quello è "un titolo per qualcosa fatto precedentemente". "Non mi sono mai fermato a guardare indietro" ha detto all'ANSA l'allenatore della Sir campione d'Italia. "Diciamo - ha aggiunto sorridendo - che c'è ancora mezzo secolo davanti per migliorare e ho la fortuna di avere spazio per fare qualcosa di nuovo".

Un pensiero costantemente rivolto al futuro che lascia pochi spazi per far emergere i ricordi. L'immagine dei 50 anni? "Non ho dubbi" ha risposto Bernardi in un'intervista sul sito della Sir. "Per la pallavolo - ha spiegato - è sicuramente legata al Mondiale di Rio del 1990 (il primo titolo mondiale del volley italiano), in generale la più bella è certamente la nascita di mio figlio Riccardo".

Bernardi guarda avanti nel giorno dei festeggiamenti anche come tecnico della Sir che dopo uno storico triplete cercherà di confermarsi.