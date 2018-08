A Narni Le Mole, la 'laguna blu' dell'Umbria

Anche l'Umbria ha la sua 'laguna blu'. Non sarà esotica come quella in cui Brooke Shields si tuffava nel film del 1980, ma è comunque un luogo suggestivo e unico dal punto di vista naturalistico per il cuore verde d'Italia. Sono "Le Mole di Narni", a ridosso delle gole del fiume Nera, non distante dal ponte di Augusto che è raggiungibile con una pedalata di cinque chilometri. Che tanti turisti stanno attirando in questa estate 2018.

Il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, spiega come l'amministrazione comunale voglia ancor più migliorare questo lembo di terra "così da renderlo ancora più attrattivo e fruibile per tutti gli amanti della natura, del trekking e della bicicletta". "Il solarium realizzato a ridosso de Le Mole - aggiunge il sindaco - sta riscuotendo molto successo ed è anche molto apprezzata la pista ciclabile che corre tra le gole del Nera. L'intenzione è di incrementare i servizi in questa area con attività di ristorazione e anche legati agli sport acquatici".