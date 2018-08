In Umbria sottosegretario Borgonzoni

Nuova visita in Umbria del sottosegretario ai Beni culturali, Lucia Borgonzoni.

La senatrice della Lega - si legge in un comunicato del partito - è infatti tornata nella regione per "rendere conto di promesse mantenute e farsi carico di nuovi e importanti impegni per il futuro".

Accompagnata dal senatore umbro, Luca Briziarelli, Borgonzoni ha fatto tappa a Cannara, Deruta e Pietrafitta, per un tour impostato sul confronto con il territorio e gli attori coinvolti nei vari settori. Presenti molti militanti ed esponenti politici della Lega, dal consigliere regionale Valerio Mancini, al presidente del Consiglio comunale di Spoleto, Sandro Cretoni.