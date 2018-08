Daspo tifosi Palermo per rissa a Perugia

Il questore di Perugia ha disposto il divieto di accesso in luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, il daspo, per nove sostenitori del Palermo che in base alle indagini della polizia il 17 febbraio scorso erano stati coinvolti in una rissa tra appartenenti alla medesima tifoseria in un parcheggio dello stadio Curi.

I provvedimenti sono stati adottati in seguito agli accertamenti condotti congiuntamente dalle digos di Perugia e di Palermo, anche con l'ausilio delle immagini del sistema di videosorveglianza. La rissa - ricorda la Questura - si era verificata prima dell'inizio dell'incontro Perugia-Palermo. I coinvolti erano stati poi identificati e denunciati a piede libero.

Il daspo avrà la durata di un anno coloro che non avevano mai tenuto condotte pericolose, e di cinque ed otto per quei soggetti che hanno reiterato comportamenti violenti.