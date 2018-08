Consegnate chiavi negozi delocalizzati

Consegnate le chiavi dei 22 negozi che compongono la galleria commerciale delocalizzata di Norcia.

"I titolari delle imprese stanno allestendo gli interni, intanto all'esterno si stanno ultimando i lavori della struttura. A fine mese contiamo di vedere tutti i negozi in attività" ha detto all'ANSA è Giuliano Boccanera, assessore comunale allo sviluppo economico. "Con il completamento della galleria, fatta eccezione per Castelluccio - ha aggiunto -, terminiamo la delocalizzazione delle nostre attività colpite dal sisma e questo di fatto è un ulteriore passo in avanti verso quella normalità che cerchiamo di conquistare giorno dopo giorno, seppur nelle difficoltà e nei disagi di una città gravemente danneggiata dal terremoto".

Boccanera si è detto comunque "fiducioso e ottimista" per il futuro di Norcia, delle sua gente e delle imprese che hanno deciso di continuare a "investire sul nostro territorio".