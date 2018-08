Prefetto in visita a questura Perugia

Il prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, si è recato in visita ufficiale presso la Questura.

Accolto dal questore Giuseppe Bisogno, ha incontrato i funzionari della polizia di Stato della provincia, con cui si è intrattenuto per una prima presa di contatto. E nei confronti dei quali - riferisce la Questura - ha espresso vivo apprezzamento per il costante impegno profuso nell'espletamento dei delicati compiti istituzionali.