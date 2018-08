Progetti Volta a premio Maker a NY

Due progetti dell'istituto tecnico tecnologico statale Volta di Perugia sono stati selezionati per partecipare al premio Maker faire che si tiene a New York. Sono stati realizzati dagli studenti di classi terze e quinte.

"I risultati raggiunti da studenti ed insegnanti della scuola - ha sottolineato l'assessore regionale all'istruzione Antonio Bartolini - ci rendono orgogliosi e rappresentano un successo dell'Umbria intera che ancora una volta diventa protagonista a livello nazionale ed internazionale".

Uno dei progetti è il Ball Matic, uno sferulatore alimentare utilizzabile nella cucina molecolare con cui è possibile produrre sfere alimentari tutte di uguale volume e in maniera molto veloce a partire da qualsivoglia liquido, come ad esempio succhi di frutta, sciroppi, acqua.

Il secondo progetto è lo "Smart Paper", nato dalla collaborazione tra l'indirizzo informatico e chimico. Consiste nell'ideazione, progettazione e sviluppo di un dischetto di carta riciclata con all'interno un tag Nfc.