Marini, gravissimo blocco fondi periferie

"È gravissimo il blocco di oltre 3,8 miliardi per gli interventi di riqualificazione delle periferie urbane, approvato con un emendamento al decreto 'Milleproroghe' in Senato dall'attuale maggioranza di Governo": lo sostiene la presidente della Regione, Catiuscia Marini. "Non vorrei - aggiunge - che si ripercuotesse anche nella nostra regione, in particolare per le città di Perugia e Terni che, grazie al Piano periferie, hanno in programma investimenti per oltre 30 milioni di euro con i quali si dovrebbe mettere in campo una 'imponente' operazione di rigenerazione e riqualificazione urbana di alcune aree periferiche".

"Il progetto del Governo Gentiloni di investire risorse per la riqualificazione delle aree urbane degradate - ricorda Marini - è stata un'iniziativa che come Regione abbiamo sostenuto con forza perché grazie ad essa sono state messe a disposizione di Perugia e Terni risorse molto importanti per agire in quartieri che hanno bisogno di significativi interventi di riqualificazione".