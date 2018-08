In Umbria no criticità salute per caldo

E' un'estate che in Umbria non sta presentando finora particolari criticità per quanto riguarda gli aspetti legati alla salute dei cittadini quella quest'anno. Lo si è appreso dal 118.

Il coordinatore infermieristico della centrale operativa del numero di emergenza sanitaria, Giampaolo Doricchi ha parlato di "situazione sotto controllo" in tutta la regione. Con un aumento contenuto degli interventi nei giorni più caldi.

Per il direttore del pronto soccorso del capoluogo umbro, dottor Paolo Groff la situazione "è gestibile e finora senza particolari punte per gli accessi". Attraverso l'ufficio stampa dell'Azienda ospedaliera ha comunque invitato "a fare ancora attenzione, considerando che c'è sempre il rischio di un modificarsi della situazione".