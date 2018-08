Concluso laboratorio Fondazione Thun

Si è concluso a Cascia il laboratorio della Fondazione Thun che ha coinvolto tanti bambini della città, impegnandoli in particolare nella modellazione della ceramica. L'ultimo lavoro, con i piccoli della parrocchia di Santa Maria della Visitazione, si è concentrato sulla realizzazione delle mezze sfere fatte in argilla e che verranno riconsegnate al Comune prima di Natale, per addobbare l'albero.

"Rivolgiamo un grazie speciale alla Fondazione Lene Thun per il generoso sostegno e per aver dato ai nostri ragazzi la possibilità di creare con il cuore e con le mani delle piccole opere d'arte, scoprendo così la gioia della modellazione e della socializzazione", ha detto l'assessore comunale Daniela Benedetti che ha seguito da vicino l'iniziativa, dedicandosi lei stessa alla realizzazione delle mezze sfere. E' il secondo anno, la prima volta a Cascia, che la Fondazione Thun è nelle aree colpite dal sisma coinvolgendo nelle sue attività i bambini di Norcia, Amatrice, Antrodoco e Leonessa. (ANSA).