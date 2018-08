Ubriaco a guida tir e viene denunciato

E' stato sorpreso dalla polizia stradale alla guida di un autoarticolato frigo con un tasso alcolemico di 2,02 grammi/litro un italiano di 53 anni sanzionato e denunciato a piede libero.

Il controllo è stato eseguito nei pressi di Todi. Il mezzo è risultato adibito al trasporto di ortaggi e frutta. Proveniva da Latina ed era diretto a Cesena. Gli agenti - riferisce la polstrada - hanno constatato che il conducente risultava "palesemente" in stato di ebbrezza. Dopo la verifica con l'etilometro l'uomo è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza alcolica (per i conducenti dei mezzi pesanti il tasso alcolemico dovrebbe essere pari a zero) e denunciato all'autorità giudiziaria. Per lui sono scattati anche l'immediato ritiro e la sospensione della patente di guida.