Sindaci Pd-centro sinistra, bene legge umbra vaccini

I sindaci del Pd e del centro sinistra dell'Umbria esprimono "tutta la loro preoccupazione per il passo indietro che la maggioranza parlamentare ha imposto, approvando l'emendamento Lega-5 Stelle, in tema di obbligo vaccinale".

Per i sindaci "lo stesso ministro ora parla di 'obbligo flessibile' e di bambini che non possono vaccinarsi 'reclusi' solo in alcune classi". "Siamo - sostengono - tra il nulla e l'improvvisazione. Quanto accaduto èmolto grave per le sue possibili conseguenze sulla salute dei bambini e per la serenità delle nostre comunità. Ognuno di noi, consapevole del proprio ruolo di autorità sanitaria, condivide la necessità di approfondire, insieme alla Regione, uno studio sugli interventi possibili a tutela della salute pubblica e per contrastare, con ancora maggior vigore, visioni antiscientifiche strumentalizzate sul piano politico ma prive di ogni riscontro. Valuteremo la possibilità di emettere ordinanze per ripristinare la corretta applicazione della legge sulla vaccinazione".