Aumentano presenze turistiche Trasimeno

Da gennaio a fine maggio le presenze turistiche del Trasimeno, risultano essere state circa 162 mila 600, più tre per cento rispetto al 2017.

"Questi dati - ha commentato il presidente di Urat, Michele Benemio - sono positivi e pur non avendo ancora a disposizione i numeri dei mesi estivi (ci troviamo ora a vivere la piena estate) la sensazione è che si possa ben dire che il Trasimeno sta andando bene. Un'indagine tra gli associati al nostro consorzio ci fa sostenere che i mercati stranieri sono tutti aumentati. Tra gli stranieri si sono riscontrati molti olandesi, tedeschi e belgi, ma iniziano ad affacciarsi anche qualche danese, svedese e francese".

Secondo quanto si legge in una nota della Provincia, tutto il comprensorio lacustre ha tenuto bene. "E' un'estate promettente - sostiene Benemio - e il prossimo banco di prova sarà Ferragosto, ma il movimento che si vede è assolutamente ben augurante".