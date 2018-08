Attesa leggera attenuazione caldo

Il grande caldo che da alcuni giorni si registra sull'Umbria potrebbe attenuarsi tra martedì e mercoledì, quando sulla regione sono attese precipitazioni a carattere di rovescio o temporali sparsi. E' quanto emerge dalle previsioni meteo fornite dal centro funzionale della Protezione civile regionale.

Nella giornata del 7 agosto, il cielo si presenterà inizialmente sereno o poco nuvoloso, quindi aumento della nuvolosità nelle ore più calde della giornata con possibili rovesci o temporali in provincia di Terni. Le temperature sono date in lieve diminuzione.

Mercoledì previsto un peggioramento su tutta l'Umbria: poco nuvoloso al mattino e al pomeriggio precipitazioni piovose a carattere di rovescio o temporali. Temperature in calo.

Situazione di instabilità che potrebbe prolungarsi anche nella giornata di giovedì.