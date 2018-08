Norcia, prima messa tra macerie chiesa

(ANSA) - PERUGIA, 5 AGO - Tra le macerie della chiesa di San Salvatore di Campi di Norcia, a due anni di distanza dalle prime scosse di terremoto, stamani si è tornati a celebrare la santa messa. A officiare la funzione religiosa, trasmessa in diretta su Rai Uno, è stato il vescovo della diocesi Spoleto-Norcia, monsignor Renato Boccardo, al cospetto di un centinaio di fedeli che si sono accomodati in parte all'interno della chiesa crollata e altri subito fuori, nel piazzale antistante. A fare da cornice all'evento le mura sbriciolate e l'imponente copertura in acciaio che la Soprintendenza alle belle arti dell'Umbria aveva realizzato nei mesi successivi al sisma per preservare i resti di una delle cattedrali simbolo della cultura benedettina.

Monsignor Boccardo nell'omelia ha ricordato le sofferenze e i disagi provati dalle popolazioni colpite dal sisma e ha invitato a ricercare "i valori autentici della vita per un futuro migliore".