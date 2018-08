Innovativo intervento in ospedale Terni

(ANSA) - TERNI, 4 AGO - Procedura speciale ad alta complessità per la rimozione radicale di tre tumori contemporanei nell'apparato digerente (colon ascendente, retto, fegato), con contestuali ricostruzioni del tratto digerente interessato, in un'unica seduta operatoria. Questo straordinario intervento di chirurgia digestiva, durato nove ore, è stato eseguito recentemente all'ospedale di Terni dall'equipe di chirurgia digestiva e d'urgenza diretta dal dottor Amilcare Parisi, con approccio completamente mininvasivo tramite tecnica sia laparoscopica sia robotica.

"La paziente di 70 anni - spiega il dott. Parisi- è giunta al pronto soccorso di Terni per dolori addominali e alterazioni dell'alvo. Per trattare allo stesso tempo tre tumori, uno del colon ascendente, un altro a livello del retto nella sua porzione più bassa, e un tumore secondario del fegato, abbiamo quindi pianificato, insieme agli specialisti dell'ospedale, una specifica procedura per la rimozione radicale di tutte le lesioni neoplastiche in un unico intervento".