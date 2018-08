Abbandonato ancora vivo il neonato trovato morto a Terni

Era vivo, al momento della nascita e poi dell'abbandono, il neonato trovato morto giovedì sera, dentro una busta della spesa, nel parcheggio di un supermercato di Terni: è quanto emerge dall'autopsia sul corpicino del piccolo eseguita sabato mattina dal professor Mauro Bacci all'istituto di Medicina legale del locale ospedale Santa Maria.

A riferire che il bimbo era vivo quando è stato abbandonato era stata già ieri, durante l'interrogatorio davanti agli inquirenti, la madre, una ventisettenne di Terni.

Tra le ipotesi al vaglio, in merito alle cause della morte, anche quella dell'asfissia, ma non se ne escludono altre che andranno verificate attraverso ulteriori accertamenti, in particolare analisi di laboratorio. Al termine dell'esame autoptico la salma è stata restituita all'autorità giudiziaria.