Scontro ambulanza-auto, un ferito grave

(ANSA) - TERNI, 3 AGO - Anche un mezzo della Croce Verde di Ferentillo è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo la statale Valnerina, tra Collestatte e Torre Orsina, a Terni.

L'ambulanza, per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale, all'altezza di una curva, poco dopo la Cascata delle Marmore, si è scontrata frontalmente con una Fiat Panda che procedeva nel senso opposto.

Ferito in maniera grave il conducente della vettura, un ottantunenne, mentre sono meno serie le condizioni dei due occupanti del mezzo - che non trasportava persone - una donna alla guida e un uomo. Anche loro sono stati comunque trasportati all'ospedale Santa Maria. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.