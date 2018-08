Presentato l'Assisi Bike Festival

(ANSA) - PERUGIA, 3 AGO - Notturne, pedalate cicloturistiche, passeggiate ecologiche e visite di Assisi in Ebike alla portata di tutti. Ma anche un "randonnée" sulle strade che Gino Bartali utilizzava per portare documenti falsi da Firenze alla città di San Francesco per salvare gli ebrei durante la seconda guerra mondiale. 'Assisi Bike Festival' si presenta come una festa-evento dedicata alle due ruote, in programma dal 24 al 26 agosto, con un ricco programma "che coniuga turismo sostenibile e valorizzazione del territorio" e tutti non agonistici "per vivere al meglio il territorio", come è stato annunciato durante la conferenza stampa di presentazione.

Il programma degli appuntamenti prenderà il via il 24 agosto con 'In bici sotto le stelle di Assisi', escursione notturna in mountain bike e bici da corsa. Gli eventi del sabato sono a numero chiuso, quindi è necessaria la prenotazione (info@assisibikefestival.it). Per gli altri ci si può iscrivere in loco, ma è preferibile la preiscrizione sul sito www.assisibikefestival.it.