Neonato trovato morto, ospedale Terni

(ANSA) - PERUGIA, 3 AGO - "La legge italiana garantisce il diritto della donna di partorire in anonimato, consentendo alla madre di non riconoscere il bambino e di lasciarlo nell'ospedale dove è venuto alla luce affinché sia assicurata l'assistenza e la tutela giuridica sia della madre sia del bambino": a ricordarlo, dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un neonato abbandonato, nella serata di ieri, nel parcheggio di un supermercato di Terni, è la capo ostetrica dell'ospedale Santa Maria, Maria Antonietta Bianco.

"Siamo naturalmente molto addolorati sia per la mamma, probabilmente lasciata sola nella disperazione - commenta la dottoressa Bianco - sia per il neonato, che poteva salvarsi e vivere in una famiglia. Purtroppo ancora troppe donne non sanno che in ogni punto nascita italiano è possibile partorire in anonimato perché la legge tutela sia loro sia i propri figli".