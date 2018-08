Morto dopo pugno, lutto cittadino Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 3 AGO - A Norcia proclamato per sabato 4 agosto il lutto cittadino per l'ultimo saluto al 33/enne morto per emorragia cerebrale dopo essere stato colpito con un pugno da un suo coetaneo che è stato arrestato.

I funerali si terranno alle 9,30 nello spiazzo adiacente all'abitazione della famiglia del giovane deceduto. L'ordinanza, a firma del sindaco Nicola Alemanno, dispone "la chiusura temporanea di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali, dalle ore 9 alle 11,eccezion fatta per quelle attività, ivi comprese le farmacie, che devono garantire i servizi essenziali". Inoltre invita a osservare un minuto di silenzio in tutti i luoghi di lavoro alle 9 o nel corso della mattinata. E saranno posizionate a mezz'asta le bandiere degli uffici comunali e degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.