Arte a servizio Trasfusionale di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 3 AGO - Nuovi arredi, nuova organizzazione logistica e in più "Arte e poesia": l'associazione "Casa degli artisti" di Perugia ha donato opere di pittura contemporanea che ora arricchiscono gli spazi dedicati ai pazienti che usufruiscono delle prestazioni di medicina trasfusionale. Alla cerimonia di consegna erano presenti gli autori delle opere, il personale medico ed infermieristico della struttura del Trasfusionale, diretta dal Dr. Mauro Marchesi e il Dg dell'azienda ospedaliera di Perugia Emilio Duca.

"L'iniziativa - ha detto il Dr. Mario Amico, coordinatore della mostra permanente - rientra nell'ambito del progetto di umanizzazione e accoglienza dell'ospedale. Nel caso specifico, abbiamo abbinato poesia e arte per rendere più accogliente lo spazio per pazienti particolarmente fragili, costretti ad usufruire con continuità del servizio. Le opere esposte rappresentano il dono in tutte le sue forme, in particolare la goccia di sangue espressione della vita".