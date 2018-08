98 mln per edilizia scolastica in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 3 AGO - Centoventisei interventi per circa 98 milioni di euro, proposti dai Comuni e dalle Province: è questo il contenuto del Piano di interventi per l'edilizia scolastica 2018-2020 che la Regione Umbria ha presentato al ministero dell'Istruzione.

"Si tratta di progetti - ha affermato l'assessore Antonio Bartolini - prevalentemente orientati al miglioramento e adeguamento sismico, oltre che ad interventi di efficientamento energetico e costruzione di nuovi plessi. Questo - ha aggiunto - è solo il primo passo di un percorso che vedrà successivamente il Miur emanare un decreto di riparto delle risorse che saranno attribuite a livello nazionale". Il piano potrà altresì contare sulle ulteriori risorse per l'adeguamento e miglioramento sismico, sulla base delle previsione della Legge di Bilancio 2017. Ed infine dovranno essere aggiunti gli interventi previsti in seguito al sisma del 2016. "La Regione - ha detto l'assessore - conferma il forte impegno sulla qualità e funzionalità delle infrastrutture scolastiche".