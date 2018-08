Sen. Briziarelli relatore su ecoreati

(ANSA) - PERUGIA, 2 AGO - E' stato il senatore umbro della Lega, Luca Briziarelli, a illustrare in aula per l'intera maggioranza la relazione per l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sugli ecoreati, decisa all'unanimità. "Il Governo del cambiamento non tradisce le aspettative" ha sottolineato.

La Commissione "continuerà, su tutto il territorio - ha annunciato Briziarelli -, il lavoro iniziato nella 13/a legislatura con compiti ancora più ampi". "Oltre alla tutela dell'ambiente, della salute dei cittadini - ha spiegato -, sono stati aggiunti capitoli importanti come la verifica dello stato della bonifica delle discariche e dei siti inquinati, la verifica delle attività illecite relative a gestione e smaltimento dei materiali contenenti amianto, l'indagine sui reati legati alla gestione di rifiuti e agli incendi in impianti di deposito, la verifica dell'applicazione della legge sugli ecoreati e l'indagine sul ciclo idrico integrato compreso il corretto smaltimento dei fanghi di depurazione".