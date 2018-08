Risorse per 2,3 mln euro per ricerca

Consentiranno in Umbria di attivare 55 assegni di ricerca e 17 borse di dottorato per un totale di 2,3 milioni di euro gli avvisi pubblici diretti alle Università regionali, finanziati a valere sul Fondo sociale europeo, dei quali sono stati approvati gli esiti. Sono destinati a progetti di ricerca "in grado di contribuire alle priorità di sviluppo della regione e svolti in partenariato obbligatorio con le imprese" ha annunciato l'assessore regionale all'Istruzione e Diritto allo studio Antonio Bartolini.

"Gli obiettivi - dice l'assessore - sono incrementare le risorse a disposizione della ricerca universitaria nella regione, nel rispetto del principio di addizionalità; qualificare il rilevante capitale umano rappresentato dai nostri ricercatori verso una più immediata occupabilità; orientare la ricerca verso obiettivi coerenti con il sistema produttivo, incentivando la costruzione di relazioni tra Università e imprese per rafforzare le potenzialità di crescita del sistema Umbria nel suo complesso".