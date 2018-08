Nuovi parroci e vicari diocesi Perugia

Nell'archidiocesi di Perugi-Città della Pieve prosegue l'avvicendamento alla guida delle parrocchie avviato dopo la conclusione della Visita pastorale (2013-2017) dell'arcivescovo Gualtiero Bassetti e la riorganizzazione delle parrocchie in Unità pastorali (Up).

I nuovi parroci e vicari parrocchiali faranno ingresso tra settembre e ottobre, all'inizio dell'anno pastorale 2018-2019.

Quest'anno - spiega la diocesi - i trasferimenti e le nuove nomine sono in numero ridotto rispetto al 2017, legate soprattutto alla destinazione dei cinque neo-ordinati sacerdoti e alla quiescenza di alcuni parroci.

Le disposizioni della Curia arcivescovile riguardano le comunità parrocchiali-Up di Marsciano, San Valentino e Castello delle Forme, Elce e Case Bruciate in Perugia, Montebello, San Marco, Paciano, Vaiano e Villastrada, Torgiano e Brufa, Tuoro e Passignano sul Trasimeno, San Mariano e Girasole, Santo Spirito e Santi Biagio e Savino in Perugia. (ANSA).