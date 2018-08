Festa a Terni per il ritorno di Foconi

Momenti di festa nella sala consiliare di palazzo Spada, a Terni, in occasione del ritorno in città di Alessio Foconi, lo schermidore ternano che ai Mondiali di Wuxi, in Cina, ha vinto l'oro nel fioretto individuale e in quello a squadre.

A riceverlo, insieme al suo tecnico Filippo Romagnoli, anche lui ternano, il sindaco Leonardo Latini e l'assessore allo Sport, Elena Proietti.

"Festeggiamo la straordinaria impresa di Alessio e Filippo - ha detto il sindaco - che sono riusciti a coronare nel migliore dei modi una stagione che li ha visti protagonisti di una rapida ascesa sportiva. Un sentito ringraziamento va anche al Circolo scherma Terni che, con impegno e professionalità, coltiva veri talenti sportivi, portando il nome della nostra città ben oltre i confini del territorio nazionale".

"Ho sentito l'affetto della mia città - ha sottolineato Foconi - sono veramente emozionato per la grande accoglienza che mi ha riservato Terni, qualcosa di meraviglioso".