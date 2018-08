Farmacie 'punto sollievo' per caldo

Le farmacie dell'Umbria, tutte dotate di aria condizionata, si mettono a disposizione di anziani, persone con difficoltà varie ma in generale di tutti coloro che non riescono a fronteggiare l'afa come "punto di sollievo". L'iniziativa è di Federfarma Umbria in occasione dell'ondata di caldo. "Un piccolo gesto che ci sembrava doveroso" ha spiegato il presidente Augusto Luciani.

"Ci mettiamo a disposizione - ha detto ancora Luciani - affinché chi ha necessità possa recarsi nelle strutture anche per un semplice momento di riposo, per sostare in assoluta tranquillità e per sfuggire alle ondate di calore. Un riparo dal solleone e dal caldo davvero opprimente di questo periodo dell'anno".

"Federfarma - ha concluso il presidente - ben comprendendo le difficoltà per le fasce di popolazione deboli intende quindi mettere in campo un'azione semplice ma sicuramente concreta ed immediata, ben interpretando anche lo spirito di tanti colleghi sempre pronti a mettersi al servizio dell'utente".