Consulta Prociv, Marini mantenuto impegni

"Mantenuti gli impegni presi dalla presidente della Regione Catiuscia Marini per il volontariato umbro di protezione civile, con altri 150 mila euro nell'assestamento di bilancio destinati al potenziamento della colonna mobile regionale": lo ha sottolineato il presidente della Consulta regionale del volontariato di protezione civile, Giuliano Santelli. Fondi che - spiega in una nota - "si aggiungono a quelli già presenti nel bilancio di previsione 2017".

"Risorse che potranno servire a potenziare e migliorare - spiega Santelli - la colonna mobile regionale del volontariato.

Si tratta ora di attivare un confronto con il servizio regionale di protezione civile, per definire modalità, tempi, per la presentazione di progetti che vadano in quella direzione.

Ribadiamo la necessità che si vada sempre più verso un volontariato professionale e con mezzi adeguati, rifuggendo dalla logica dell'erogazione di finanziamenti a pioggia".