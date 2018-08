Consiglieri Pd, scritte razziste a Città Castello

Scritte di colore verde, inneggianti al vicepremier Matteo Salvini, "accompagnate però, da frasi razziste, infamanti figure di alto profilo morale", come ad esempio don Luigi Ciotti, e con riferimenti al duce o Totò Riina sono comparse su alcuni muri di Città di Castello. Lo hanno denunciato il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Gaetano Zucchini, il consigliere Luciano Tavernelli e l'ex parlamentare Franco Ciliberti. I tre nella notte le hanno cancellate con pennello e vernice.

Per gli esponenti del Pd tifernate non è la prima volta che queste scritte compaiono e "altre imbrattano gran parte della città", con il Comune già intervenuto per cancellarle.

Tavernelli, Zucchini e Ciliberti hanno spiegato di averle ricoperte "perché non è possibile chiudere gli occhi, su queste nefandezze e apologie di reato". "Non ci abitueremo al silenzio - hanno detto - che significa complicità. Tale gesto è stato fatto per risvegliare la sopita coscienza democratica".