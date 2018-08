Marini, grande attenzione su ricostruzione Basilica

"La basilica di San Benedetto è uno straordinario bene storico-artistico, ma è anche il simbolo della spiritualità di questa comunità e dell'Umbria tutta, così come San Benedetto lo è dell'Europa. Per questo, sulla sua ricostruzione c'è una attenzione molto particolare della città, e di tutti gli osservatori": lo ha sottolineato la presidente della Regione, Catiuscia Marini. Secondo la quale "assume grande importanza l'iniziativa a Norcia, con il professor Antonio Paolucci che il ministero ha nominato come presidente della commissione tecnico-scientifica che dovrà gestire tutto il percorso di progettazione e di ricostruzione".

"La modalità che sarà seguita per la definizione del progetto e della fase di ricostruzione - ha detto Marini - darà vita ad un 'cantiere' di notevole interesse per il recupero e per la messa in sicurezza di questo monumento, così come di tutto il patrimonio storico-artistico danneggiato dal sisma, che ho sempre definito come il 'grande ferito' del terremoto del 2016".