Finiti lavori agriturismo Castelluccio

"Vedere ripartire un'attività ricettiva qui a Castelluccio, a meno di due anni dal terremoto, è un segno di fiducia e grande speranza, ma anche la testimonianza concreta del lavoro silenzioso fatto": lo ha detto la presidente della Regione, Catiuscia Marini, a Castelluccio per la cerimonia informale di chiusura dei lavori di ricostruzione dell'agriturismo "Monte Veletta" della famiglia Testa.

"E' la dimostrazione più tangibile - ha detto Marini - della tenacia delle persone che, con fiducia e caparbietà, hanno affrontato la difficile sfida della ricostruzione e della ripresa della loro attività economica. La storia di 'Monte Veletta' rappresenta anche un elemento di fiducia per tutta Castelluccio e per tutta l'Umbria. Questo borgo è un simbolo e per questo dobbiamo sostenerlo con particolare attenzione".

"Dopo mesi terribili vissuti in emergenza vediamo una famiglia, un'impresa, che completato il percorso della ricostruzione finalmente riparte" ha detto il sindaco Nicola Alemanno.