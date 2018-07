Sanità, il saluto di Renée Maschke

Ultimo giorno di lavoro per la direttrice della struttura complessa della Unità Spinale del S.

Maria della Misericordia, la dottoressa Renée Maschke, che va in pensione, ma non riporrà il camice bianco. Proporrà infatti un modello assistenziale riconosciuto anche a livello internazionale, in diversi Paesi del mondo. Di fatto la prosecuzione di una attività iniziata presso la Università di Heidelberg e poi proseguita a Perugia dal 1999 ad oggi. "L'attività di prestare assistenza alle persone con lesione al midollo spinale - dice la dott.ssa Maschke - mi ha sempre appassionato. In molti pensano che sia una attività scoraggiante, ed invece io trovo motivante accompagnare i pazienti colpiti da un evento così devastante verso una nuova vita, vissuta con la migliore dignità possibile". Maschke partirà a breve in missione con la Fondazione Ses (Senior Expert Service) per la Cina centrale. A seguire, sono già previste missioni in India e Nepal, Paese questo ultimo dove ha già svolto attività di volontariato.