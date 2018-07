Quasi 750 mila euro a ospedale Umbertide

"Quasi 750 mila euro verranno investiti per la riqualificazione e l'ammodernamento impiantistico dell'ospedale di Umbertide, nell'ambito del programma pluriennale straordinario di investimenti in sanità finalizzati a migliorare la sicurezza delle strutture sanitarie pubbliche": lo annuncia l'assessore alla Salute, Luca Barberini.

Evidenziando che "i lavori verranno finanziati con risorse statali e regionali".

"L'intervento - spiega Barberini - consiste in opere finalizzate in particolare all'adeguamento degli impianti elettrici e antincendio presenti all'interno del nuovo e del vecchio corpo dell'ospedale, interessando anche diversi reparti e ambulatori. L'obiettivo è migliorare la sicurezza e la funzionalità della struttura. Tali lavori vanno a completare quelli, attualmente in fase di completamento, per la ristrutturazione dell'area della diagnostica per immagini, che è a servizio non solo dell'ospedale di Umbertide ma anche di una parte importante del territorio del perugino".