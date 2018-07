Mencaroni riceve nuovo prefetto Perugia

Il nuovo prefetto di Perugia Claudio Sgaraglia si è recato in visita di cortesia alla Camera di commercio di Perugia dove è stato ricevuto dal presidente Giorgio Mencaroni.

Nel corso del cordiale colloquio - del quale riferisce l'ente camerale - Mencaroni ha rivolto al prefetto un "sincero augurio di benvenuto e di buon lavoro", sottolineando come la Prefettura abbia responsabilità fondamentali di garanzia dell'ordine pubblico "per un fattivo svolgimento della vita comunitaria in tutte le sue manifestazioni d'ordine sociale, economico, culturale".

Nel corso dell'incontro sono stati trattati temi quali sicurezza, legalità, contrasto e prevenzione dei fenomeni di infiltrazione criminale nell'economia, attenzione alla diffusione nelle scuole della cultura della legalità, ricostruzione post sisma.