Coldiretti, frutta e verdura per il caldo

Con l'arrivo del grande caldo anche in Umbria, con Perugia tra le città da "bollino rosso", un aiuto può arrivare dal consumo di frutta e verdura fresche e di stagione. È quanto afferma la Coldiretti regionale, ricordando come l'attenzione all'alimentazione è particolarmente importante nei soggetti a rischio come anziani e bambini e come "una dieta corretta possa contribuire anche a favorire il riposo notturno".

Frutta e verdura, "fonte di vitamine, sali minerali e liquidi preziosi", sono utili - sostiene Coldiretti - per mantenere l'organismo in efficienza e per combattere i radicali liberi prodotti come conseguenza dell'esposizione solare. Antiossidanti "naturali" sono infatti le vitamine A, C ed E che - sottolinea ancora l'organizzazione agricola - sono contenute in abbondanza in frutta e verdura fresca.