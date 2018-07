Caldo intenso ma nessuna emergenza

Caldo intenso in gran parte dell'Umbria ma gli ospedale di Perugia e Terni non segnalano alcuna emergenza legata alle temperature elevate. Con gli accessi al pronto soccorso rimasti nella norma.

A Perugia - una delle città con il "bollino rosso" - alle 14 si sono toccati i 34 gradi, 36 a Terni.

Il direttore del pronto soccorso del capoluogo umbro, dottor Paolo Groff, ha spiegato che "nonostante il caldo non è stata registrata un'attività assistenziale fuori dalla norma". "E' però opportuno - ha aggiunto - che la cittadinanza non abbassi la guardia". L'ospedale di Perugia dispone comunque di un piano per fronteggiare eventuali emergenze e posti letto sempre disponibile per accogliere i pazienti se necessario.

Non ha registrato incremento di accessi anche il pronto soccorso di Terni. Nei giorni scorsi pochi anziani si sono presentati per l'aggravarsi di patologie cardiorespiratorie ma sono stati rimandati a casa dopo brevi periodi di osservazione.



Alle 14 in tutta la regione il termometro ha fatto registrare temperature sopra 30 gradi tranne zone montagna più alte. Con punte di 37,7 a Compignano e San Gemini, 37,6 a Orvieto e 37,2 a Spoleto.