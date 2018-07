Cade in pozzo artesiano e muore

Un settantasettenne straniero è stato trovato morto a Tuoro sul Trasimeno in un pozzo artesiano profondo circa tre metri, l'ingresso del quale è risultato coperto da rovi. Secondo una prima ipotesi dei carabinieri l'uomo era uscito di casa per raccogliere more e sarebbe stato vittima di una caduta accidentale.

Per recuperare il corpo sono intervenuti i vigili del fuoco.

Su quanto successo sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Tuoro.