Ancora demolizioni in frazioni Norcia

Nuove ordinanze di demolizione per gli edifici gravemente danneggiati di Castelluccio e San Pellegrino di Norcia. Sono state infatti emesse negli ultimi giorni dal Comune, contestualmente a quelle per la rimozione delle macerie.

Nelle due frazioni, duramente colpite dal sisma del 2016, sono stati chiesti altri sei abbattimenti controlli che si vanno ad aggiungere alle decine già eseguiti.

Intanto, all'interno del centro storico della città di San Benedetto, altre vie vengono restituite ai cittadini con l'eliminazione delle "zone rosse" che ne impedivano l'accesso da quasi due anni. Il provvedimento riguarda tratti di via Solferino, via don Mattia Amadio, via Anicia e viale della Stamperia. (ANSA).